UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Sivasspor, grup aşamasının ilk 2 maçında gösterdiği mücadeleye rağmen bu karşılaşmalardan mağlup olarak ayrılmıştı. Türkiye Süper Ligi’nde Hatayspor deplasmanında aldığı beraberliğin ardından Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak olan Sivasspor’da eksikler bulunuyor. Jorge Felix, Marcelo Goiano, Sergiy Rybalka ve Ziya Erdal bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Max Gradel, bu karşılaşmada da Sivasspor’un en büyük gol umudu olacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun bir diğer puansız takımı ise Azerbaycan ekibi Karabağ… Çıktığı 2 karşılaşmadan da puansız ayrılan takım için Sivasspor deplasmanı kritik önem taşıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

Sivasspor ile Qarabağ FK, ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

- Sivasspor’un grup aşamasında oynadığı iki maçta da 3 gol ve fazlası çıktı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sivasspor Kazanır" oldu! %69'luk kesim temsilcimizin Karabağ karşında 3 puana uzanacağını düşünüyor...

MİSLİ.COM YAZARI ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN MAÇ YORUMU

Yoğun fikstürü ve ağır maç takvimini ne yazık ki Sivasspor kaldıramadı. Son yıllarda temsilcilerimizin kronik sorunu da bu!

Sivasspor’un grupta puanı bulunmasa da pozitif bir oyun anlayışı ile mücadele ederek skor üretebilen, ofansif oyuna ağırlık veren bir ekip. 3.bölgede etkililer ancak savunmada ise başarısızlar. Kalelerini gole kapatamıyorlar.

Karabağ geçtiğimiz hafta Villarreal’de karşı öne geçmesine rağmen sahadan mağlup ayrıldı.

İki ekibin de golü ve galibiyeti düşünerek risk alacağını, karşılaşmada karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum.