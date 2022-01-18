Sivasspor kafilesi İzmir’e ulaştı

Spor Toto Süper Lig 'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor , Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla 1 saat 30 dakikalık uçuşun ardından İzmir'e ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçti.
Kafilede Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, Asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Mehmet Boyraz da yer aldı.
Göztepe ile Sivasspor, yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.
Sivasspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu şu şekilde:
"Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Volkan Eğri."
SİVAS (İHA)