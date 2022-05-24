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Sivasspor kafilesi İstanbul'a geldi

Ziraat Türkiye Kupası final maçında perşembe günü İstanbul'da Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

24 Mayıs 2022, Salı 22:08 Son Güncelleme:
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Sivasspor kafilesi İstanbul'a geldi

Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor , hava yoluyla İstanbul'a ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında perşembe günü İstanbul'da Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Jorge Felix, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Fayçal Fajr, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Moussa Konate.

İHA

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