Sivasspor kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi I Grubu puan durumu

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı ağırladı. Temsilcimiz Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan kritik mücadeleden Caner Osmanpaşa ve Kayode'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı, I Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı. Maccabi Tel-Aviv’e 1-0, Villarreal'e 3-1, Sivasspor'a da 2-0 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta üç hafta sonunda son sırada yer aldı. Deplasmanda Villarreal’e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv’e 2-1 mağlup olan Sivasspor, Karabağ'ı devirerek ilk puanlarını aldı ve gruptan çıkma ümitlerini tazeledi.

Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv’i ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu puan durumu

1- Villarreal / 6 puan

2- Maccabi Tel Aviv / 6 puan

3- Sivasspor / 3 puan

4- Karabağ / 0 puan