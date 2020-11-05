Sivasspor kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi I Grubu puan durumu
Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv maçlarında iyi oynamasına rağmen umduğunu bulamayan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 3. maçını kardeş takım Karabağ’a karşı oynadı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan kritik mücadeleden 2-0 galip ayrılan Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı. Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv’i ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanırken, temsilcimiz Sivasspor'un bulunduğu I Grubu puan durumu ve detaylar haberimizde.
Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı ağırladı. Temsilcimiz Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan kritik mücadeleden Caner Osmanpaşa ve Kayode'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı, I Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı. Maccabi Tel-Aviv’e 1-0, Villarreal'e 3-1, Sivasspor'a da 2-0 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta üç hafta sonunda son sırada yer aldı. Deplasmanda Villarreal’e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv’e 2-1 mağlup olan Sivasspor, Karabağ'ı devirerek ilk puanlarını aldı ve gruptan çıkma ümitlerini tazeledi.
Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv’i ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu puan durumu
1- Villarreal / 6 puan
2- Maccabi Tel Aviv / 6 puan
3- Sivasspor / 3 puan
4- Karabağ / 0 puan