Sivasspor kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi I Grubu puan durumu
Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Maccabi Tel Aviv karşısında öne geçti ama 10 kişi kaldıktan sonra yediği gollerle mağlup oldu. I Grubu'nda oynanan diğer maçta Villarreal, Karabağ'ı 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz Sivasspor, 2'de 0 yaparken, futbolseverler I Grubu'nun akıbetini merak ediyor.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Villarreal'e deplasmanda 5-3 mağlup olan Sivasspor, sahasında oynadığı ilk maçında üç puanla tanışmaya yaklaştı ama skor üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip karşılaşmadan Dan Biton ve Dor Peretz'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor'un tek sayısını Olarenwaju Kayode kaydetti. Grupta oynanan diğer maçta İspanyol ekibi Villarreal, Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'a konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç, Villarreal'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci maçlar sonrasında I Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:
1- Villarreal / 6 puan
2- Maccabi Tel Aviv / 6 puan
3- Sivasspor / 0 puan
4- Karabağ / 0 puan
Gruptaki üçüncü hafta maçlarında Sivasspor 5 Kasım'da Qarabağ'ı konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise Villarreal deplasmanına çıkacak.