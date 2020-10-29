Sivasspor kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi I Grubu puan durumu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Villarreal'e deplasmanda 5-3 mağlup olan Sivasspor, sahasında oynadığı ilk maçında üç puanla tanışmaya yaklaştı ama skor üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip karşılaşmadan Dan Biton ve Dor Peretz'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor'un tek sayısını Olarenwaju Kayode kaydetti. Grupta oynanan diğer maçta İspanyol ekibi Villarreal, Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'a konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç, Villarreal'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci maçlar sonrasında I Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Villarreal / 6 puan

2- Maccabi Tel Aviv / 6 puan

3- Sivasspor / 0 puan

4- Karabağ / 0 puan

Gruptaki üçüncü hafta maçlarında Sivasspor 5 Kasım'da Qarabağ'ı konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise Villarreal deplasmanına çıkacak.