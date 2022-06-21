Süper Lig 'in yeni sezonu öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme uzatarak başlayacak olan Sivasspor 'da takımdaki sözleşmeleri biten oyuncularla tek tek vedalaşılıyor. Fayçal Fajr ile olan sözleşmesi sona eren ve oyuncuyla yollarını ayıran Yiğidolar, takımdaki bir başka isim olan Jorge Felix ile de vedalaştı.

30 yaşındaki forvet arkası mevkisinde oynayan Felix'in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi ve Sivasspor, oyuncuya teşekkür ederek veda etti.

Kırmızı beyazlı ekibin sitesinden yaptığı paylaşımda "4 Ağustos 2020 tarihinde renklerimize bağladığımız Jorge Felix’in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Felix’e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. 2 sezonda 40 kez formamızı giyen Jorge Felix, 6 kez gol sevinci yaşadı." ifadelerine yer verildi.