İsrailli yetkililer, sistemi ve geçişleri kapatırken Sivasspor kafilesi, yerel saatle 05.30'da İsrail'den özel uçakla havalanabildi. Kırmızı-Beyazlı kafile saat 08.00'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Olaylar sonrasında konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Havalimanının içinde bizi uzun süre dolaştırdılar. Artık yeter, her seferinde böyle şeyler yapıyorlar. Biz de onların basketbol, futbol takımlarına böyle bir muamele yaparsak sanırım bundan sonra tekrar yapmazlar diye düşünüyorum. Yaklaşık 2.5 saat bizi oyaladılar. Kesinlikle art niyetliydiler, amaçları bize eziyet etmekti" dedi.