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Sivasspor İsrail'de mahsur kaldı!

UEFA Avrupa Ligi'ne önceki gün Maccabi Tel Aviv yenilgisiyle veda eden Sivasspor, dönüş yolunda havalimanında mahsur kaldı.

12 Aralık 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Sivasspor İsrail'de mahsur kaldı!

İsrailli yetkililer, sistemi ve geçişleri kapatırken Sivasspor kafilesi, yerel saatle 05.30'da İsrail'den özel uçakla havalanabildi. Kırmızı-Beyazlı kafile saat 08.00'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Olaylar sonrasında konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Havalimanının içinde bizi uzun süre dolaştırdılar. Artık yeter, her seferinde böyle şeyler yapıyorlar. Biz de onların basketbol, futbol takımlarına böyle bir muamele yaparsak sanırım bundan sonra tekrar yapmazlar diye düşünüyorum. Yaklaşık 2.5 saat bizi oyaladılar. Kesinlikle art niyetliydiler, amaçları bize eziyet etmekti" dedi.

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