Sivasspor, iş birliği anlaşması yaptı

Bitexen Teknoloji A.Ş., Sivasspor ile bir teknoloji iş birliğine imza attığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji tarafından, Sivasspor'a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacağı kaydedildi. Bitexen Teknoloji ile Süper Lig takımlarından Sivasspor arasında bir teknoloji iş birliği imzalandı. Sivaslıları ve Sivasspor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Sivasspor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.