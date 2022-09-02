Sivasspor ile Fatih Karagümrük 7. randevuda

Sivasspor , Süper Lig ’in 5. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Sivas temsilcisi ve İstanbul ekibi, yarın oynayacakları maçla birlikte tarihlerinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette geride kalan 6 maçtan 4’ünü Sivasspor kazanırken, 1 müasabaka da berabere sonuçlandı. Karagümrük ise 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Lig maçlarında Sivasspor’un 11 golüne, Fatih Karagümrük 4 golle yanıt verdi. İki takım en son geçen sezonunun ikinci devresinde karşılaşmış ve müsabaka Karagümrük’ün 1-0 galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Karagümrük arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2004-2005 sezonu

Karagümrük-Sivasspor: 2-3

Sivasspor-Karagümrük: 2-0

2020-2021 sezonu

Karagümrük-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Karagümrük: 1-0

2021-2022 sezonu

Sivasspor-Karagümrük: 4-0

Karagümrük-Sivasspor: 1-0

İHA