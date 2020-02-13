Sivasspor ile Antalyaspor arasında -6 derecede kupa rövanşı

Ligde 3 haftadır kazanamayan Sivasspor, kupada moral arıyor... Çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Yiğidolar, rövanşta bugün rakibini konuk edecek. Zorlu mücadele saat 19.15’te başlayacak.

Soğuk hava nedeniyle her iki takım da maçın öğlen saatlerine alınmasını istemiş, Türkiye Futbol Federasyonu ise 20.30 olan başlama saatini sadece 1 saat 15 dakika geriye çekmişti.

Kar yağışının yaşandığı Sivas’ta maç saatinde havanın -6 derece göstermesi tahmin ediliyor. Maçın bitimine doğru sıcaklık, -10 dereceyi bulacak. Dolayısıyla her iki takımı da oldukça zorlu bir 90 dakika bekliyor.

İki takımda da eksik çok

Sivasspor’da Kone, Emre Kılınç, Goiano ve Skuletic sakatları nedeniyle kadroda yer almayacak. Antalyaspor’da ise Podolski’nin yanı sıra Yekta, Blanco, Jahovic, Sangare, Bahadır ve Celutska, Sivas’a götürülmedi.

A Spor’dan yayınlanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.