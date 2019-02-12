Sivasspor, iç saha serisini 9 maça yükseltti

Süper Lig’in 21. haftasında Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki son 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

12 Şubat 2019, Salı 10:29
- A +
Sivasspor, iç saha serisini 9 maça yükseltti

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenerek sezona başlayan Sivasspor, 3. haftada sahasında Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından evinde çıktığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 5. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, iç sahada 7. haftada Bursaspor’u 2-0 yendi, sonraki haftalarda Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kaldı. İç sahada ligin 15. haftasında Göztepe’yi 2-0, 16’ncı haftada ise MKE Ankaragücü’nü 4-0 mağlup eden Sivasspor, 19. haftada ise Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evinde oynadığı son maçta ise dün Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 9 maça yükselttiği yenilmezlik serisinde 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Sivasspor, bu sezon iç sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet gördü ve 20 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde 8 gol gördü.

Sivas temsilcisi, dış sahadaki 10 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan toplayabildi.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.