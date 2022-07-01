Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kampın 3’üncü gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde günü çift antrenmanla tamamladı.

Yiğidolar Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah yapılan antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Saat 18.00’de gerçekleştirilen akşam antrenmanı ise 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan ekibimiz, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Diğer yandan Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede’de bulunan Sivasspor’u ziyaret etti. Sivasspor’u Bolu’da görmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Vali Kılıç, takıma ligde ve Avrupa’da başarı dileklerini iletti.

İHA

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