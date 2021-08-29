Süper Lig 'de ilk iki haftayı kaybederek kapatan ve Avrupa Konferans Ligi'ne veda eden Sivasspor ile sezona 2 maçta bir beraberlikte başlayan Göztepe karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor Göztepe karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ünal Karaman yönetiminde mücadele eden Göztepe ise deplasmanda puan ya da puanlar arayacak.

Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçında hakem Burak Şeker düdük çalacak

Hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden Demir Grup Sivasspor, ligde ilk 2 maçtan puan çıkaramadı.

Kırmızı-beyazlılarda Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Pedro Henrique sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.. Erdoğan Yeşilyurt ve Samba Camara'nın durumları ise maç saatinde belli olacak.

Ligde geçen sezonun son 3 haftasında puan çıkaramayan Göztepe, bu yıl Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta da konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Geçen sezonla birlikte ligde 5 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılı ekipte Sivasspor maçı öncesi Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic ve Kubilay Sönmez'in sakatlıkları bulunuyor.

Ligde 9. randevu

Süper Lig'de yarın birbirlerine 9. kez rakip olacak iki ekipten Göztepe, geride kalan 8 müsabakada sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda her iki ekip de 14'er gol üretti.