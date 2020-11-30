Sivasspor - Göztepe maç sonucu: 0 - 1

Göztepe, Süper Lig'in 10.haftasında Sivasspor'u deplasmanda Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 yendi. Puan tablosunda son sıralarda bulunan Sivasspor önemli bir maçı kaybederken Göztepe deplasmanda başarılı performansını sürdürdü.

Sivasspor geride kalan 9 haftada 9 puan toplarken Göztepe oynadığı 9 maçta 14 puan aldı ve 8.sıraya çıktı. Sivasspor Süper Lig'de son 5 maçını kazanamazken evinde de hiç galip gelemedi. Göztepe ise deplasmanda oynadığı 5 maçı da kaybetmedi ve 7 puan topladı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Claudemir (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Cofie (Dk. 89 Camara), Yasin Öztekin, Gradel, Kayode (Dk. 46 Yatabare), Kone (Dk. 74 Ninga)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 55 Napoleoini), Yalçın Kayan (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Guilherme (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 83 Mossoro), Ndiaye

Gol: Dk. 80 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 57 Yalçın Kayan, Dk. 88 Ndiaye (Göztepe), Dk. 59 Cofie (Demir Grup Sivasspor)





Maçtan dakikalar

5.dakikada sağ kanattan gelen Yasin Öztekin ortasını yaptı ama ancak topu arkadaşlarına ulaştıramadı

12.dakikada Halil Akbunar savunmanın arkasına oynadı ancak Cofie topu uzaklaştırdı

14.dakikada Sivasspor sol kanattan korner kazandı. Yasin Öztekin ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

16.dakikada Guilherme uzaktan kaleyi denedi ama şutu auta gitti

17.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Murat Paluli şutunu çekti top auta gitti

26.dakikada uygun durumda Kayode şutunu çekti top savunmadan geri geldi

29.dakikada Guilherme uygun durumda vurdu şutu auta gitti

33.dakikada Arouna Kone'nin şutunu kaleci İrfan Can çıkardı

37.dakikada korneri Guilherme kullandı ortasına takım arkadaşları vuramadı

45.dakikada Yasin Öztekin, rakip ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci İrfan Can Eğribayat topu çıkardı

İlk yarı golsüz berabere bitti

İkinci yarı başladı. Devre arasında Sivasspor'da Kayode çıktı yerine Yatabare girdi

SARI KART! 46.dakikada Halil Akbunar yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

49.dakikada Guilherme ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan döndü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 55.dakikada Göztepe'de Obinna'nın yerine Napoleoni oyuna dahil oldu

SARI KART! 57.dakikada Yalçın yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

67.dakiakda sol kanattan Berkan geldi ortasını yaptı topu savunma uzaklaştırdı

73.dakikada Göztepe atağında Napoleoni vurdu top kaleyi bulmadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 74.dakikada Sivasspor'da Kone'nin yerine Ninga oyuna dahil oldu

GOL! 80.dakikada Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Soner'in pasını alan Halil, net bir vuruşla golü attı

85.dakikada sol kanattan Ninga ceza sahasına ortaladı topu Göztepe savunması uzaklaştırdı

SARI KART! 90.dakikada Ndiaye kalecinin oyuna başlamasını engelleyince hakemden sarı kart gördü

Maçı konuk ekip Göztepe 1-0 galip tamamladı









Sivasspor - Göztepe maçı ilk 112leri

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Cofie, Claudemir, Kone, Yasin, Gradel, Kayode

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Cherif











