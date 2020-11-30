Sivasspor - Göztepe maç sonucu: 0 - 1
Göztepe, Süper Lig'in 10. hafta maçında Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve altın değerinde üç puana ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve son olarak Azerbaycan ekibi Karabağ karşısında 3-2'lik skorla kazanan Sivasspor, eksik kadrosu ile mücadele ettiği maçta Halil Akbunar'ın golğüne engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı. Göztepe böylece deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürürken Sivasspor evinde yine galip gelemedi
Göztepe, Süper Lig'in 10.haftasında Sivasspor'u deplasmanda Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 yendi. Puan tablosunda son sıralarda bulunan Sivasspor önemli bir maçı kaybederken Göztepe deplasmanda başarılı performansını sürdürdü.
Sivasspor geride kalan 9 haftada 9 puan toplarken Göztepe oynadığı 9 maçta 14 puan aldı ve 8.sıraya çıktı. Sivasspor Süper Lig'de son 5 maçını kazanamazken evinde de hiç galip gelemedi. Göztepe ise deplasmanda oynadığı 5 maçı da kaybetmedi ve 7 puan topladı.
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Caner Özaral
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Claudemir (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Cofie (Dk. 89 Camara), Yasin Öztekin, Gradel, Kayode (Dk. 46 Yatabare), Kone (Dk. 74 Ninga)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 55 Napoleoini), Yalçın Kayan (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Guilherme (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 83 Mossoro), Ndiaye
Gol: Dk. 80 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 57 Yalçın Kayan, Dk. 88 Ndiaye (Göztepe), Dk. 59 Cofie (Demir Grup Sivasspor)
Maçtan dakikalar
5.dakikada sağ kanattan gelen Yasin Öztekin ortasını yaptı ama ancak topu arkadaşlarına ulaştıramadı
12.dakikada Halil Akbunar savunmanın arkasına oynadı ancak Cofie topu uzaklaştırdı
14.dakikada Sivasspor sol kanattan korner kazandı. Yasin Öztekin ortaladı savunma topu uzaklaştırdı
16.dakikada Guilherme uzaktan kaleyi denedi ama şutu auta gitti
17.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Murat Paluli şutunu çekti top auta gitti
26.dakikada uygun durumda Kayode şutunu çekti top savunmadan geri geldi
29.dakikada Guilherme uygun durumda vurdu şutu auta gitti
33.dakikada Arouna Kone'nin şutunu kaleci İrfan Can çıkardı
37.dakikada korneri Guilherme kullandı ortasına takım arkadaşları vuramadı
45.dakikada Yasin Öztekin, rakip ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci İrfan Can Eğribayat topu çıkardı
İlk yarı golsüz berabere bitti
İkinci yarı başladı. Devre arasında Sivasspor'da Kayode çıktı yerine Yatabare girdi
SARI KART! 46.dakikada Halil Akbunar yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
49.dakikada Guilherme ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan döndü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 55.dakikada Göztepe'de Obinna'nın yerine Napoleoni oyuna dahil oldu
SARI KART! 57.dakikada Yalçın yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
67.dakiakda sol kanattan Berkan geldi ortasını yaptı topu savunma uzaklaştırdı
73.dakikada Göztepe atağında Napoleoni vurdu top kaleyi bulmadı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 74.dakikada Sivasspor'da Kone'nin yerine Ninga oyuna dahil oldu
GOL! 80.dakikada Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Soner'in pasını alan Halil, net bir vuruşla golü attı
85.dakikada sol kanattan Ninga ceza sahasına ortaladı topu Göztepe savunması uzaklaştırdı
SARI KART! 90.dakikada Ndiaye kalecinin oyuna başlamasını engelleyince hakemden sarı kart gördü
Maçı konuk ekip Göztepe 1-0 galip tamamladı
Sivasspor - Göztepe maçı ilk 112leri
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Cofie, Claudemir, Kone, Yasin, Gradel, Kayode
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Cherif