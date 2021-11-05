Sivasspor - Giresunspor maçının öne çıkan rakamları

12. hafta mücadelesinde, 12 puan 2 averaj ile 13. sırada yer alan Sivasspor , 9 puan -5 averaj ile 19. sırada yer alan Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.

Lig maçlarında daha önce 5 kere karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Sivasspor’un 3-0 üstünlüğü bulunuyor. Sivasspor’un 5 golüne Giresunspor 1 golle cevap verdi.

Eksikler

Sivasspor’da Koray Altınay, Jorge Felix ve sezonun ilk yarısını kapatan Aaron Appindangoye sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Giresunspor’da Alexis Perez’in kart cezasını tamamlamasına rağmen maç kadrosuna alınmadı.

Takım serileri

Sivasspor ligde çıktığı son 30 maçta yenilgi yüzü görmezken, Giresunspor ile oynadığı son 4 maçı kazandı.

Oran Analiz

Sivasspor için 3.5 üst oranı 2.8 olduğunda toplam 7 maçın %86 kısmı 3.5 alt biterken, Sivasspor için rakiplerine ikinci yarı 3.5 oran verildiği toplam 4 maçta hiç maç kaybetmedi.

Beklenti

· Sivasspor geçen hafta Altay ile 1-1 berabere kalarak son 3 maçta 3. beraberliğini aldı. Kart cezasından dolayı forma giyemeyen Henrique’nin formasına kavuşacağı bu maçta Sivas’ın kendi sahasında baskın ve coşkulu oynamasını bekleyebiliriz.

· Son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ile formda olan Giresunspor’un çıkışı Antalyaspor’a 2-1 yenilerek son buldu. Defans hattının kırılganlığı bu hafta Sivasspor’a avantaj sağlayabilir. Uzun zamandır galibiyet hasreti çeken Sivasspor, yetenekli ve hızlı oyuncularıyla milli ara öncesi 3 puan alabilir.