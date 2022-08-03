Sivasspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürecek.