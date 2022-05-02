Sivasspor Galatasaray karşısında tarih yazdı

Ligde hiçbir hedefi kalmayan Galatasaray , Sivasspor karşısında 3 puana uzanıp, taraftarını mutlu etmenin hesaplarını yapıyordu. Gomis'in golü ile sevinen Sarı-Kırmızılılar, ilk devrenin son anlarında Yatabare'ye, 49'da ise Ulvestad'a, 'Dur' diyemedi. Gomis, 58'de penaltıdan yeniden skora denge getirse de 64'te sahneye çıkan Ahmet Oğuz, jeneriklik bir golle takımına zaferi getirdi. Bu arada Yiğido, Galatasaray karşısında aldığı galibiyet ile tarihinde önemli bir başarıya daha imza attı.

İlk kez başardılar

Sezonun ilk yarısında Aslan'ı 1-0 deviren Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, rakibine karşı bir galibiyet daha elde etti. Böylece Sivasspor, Galatasaray karşısında tarihinde ilk kez bir sezon içerisinde hem içeride hem de dışarıda kazanmış oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar da bu sezon ilk kez üst üste 3 kez kazanma şansını kaybetti.

İstanbul'da ilk zafer

Kırmızı-Beyazlılar, tarihinde daha önce Galatasaray ile 15 kez deplasmanda kapıştı. Söz konusu mücadelelerin 14'ünde Sarı-Kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılırken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Yiğido, dün tarihinde ilk kez Aslan'ı deplasmanda devirmeyi başardı.

Ahmet'ten 1234 gün sonra kariyer golü

Son golünü 15 Aralık 2018'de Gençlerbirliği forması ile kaydeden Ahmet Oğuz, tam bin 234 gün sonra fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki savunmacı, mücadelenin 2-2 devam ettiği sırada sağ kanattan orta-şut karışımı bir vuruş ile Cim Bom'un kalecisi Fernando Muslera'yı avlamayı başardı. Deneyimli sağ bekin kaydettiği bu gol, Yiğido'ya zaferi getiren gol oldu. Maç sonrasında konuşan Ahmet, "Muslera'ya karşı kariyer golümü attım. Gol sayım az, nadir ve güzel gollerden biri oldu. Yarın (bugün) bayram, bu da benim şekerim olsun. İçeri baktım, kimse yoktu. Muslera bir adım öndeydi ve ben de kaleye vurdum. Şans da var" ifadelerini kullandı.