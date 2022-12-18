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Sivasspor forvet transferi için kolları sıvadı

Sivasspor transfer haberi... Leke James’in sakatlanması sonrası hücum hattında problem yaşayan Sivasspor, ara dönemde mutlaka bir forvet transferi gerçekleştirmek istiyor. Yiğidolar, Midtjylland forması giyen Sory Kaba'yı gündemine aldı.

18 Aralık 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Sivasspor forvet transferi için kolları sıvadı

Leke James’in sakatlanması sonrası hücum hattında problem yaşayan Sivasspor , ara dönemde mutlaka bir forvet transferi gerçekleştirmek istiyor.

Yiğidolar’ın gündemine gelen son isim; Sory Kaba. 27 yaşındaki Gineli yıldız, bu sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Kulübüyle 1.5 yıl kontratı kalan Kaba’yı, Danimarka ekibinin göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

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