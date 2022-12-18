Sivasspor forvet transferi için kolları sıvadı
Sivasspor transfer haberi... Leke James’in sakatlanması sonrası hücum hattında problem yaşayan Sivasspor, ara dönemde mutlaka bir forvet transferi gerçekleştirmek istiyor. Yiğidolar, Midtjylland forması giyen Sory Kaba'yı gündemine aldı.
Leke James’in sakatlanması sonrası hücum hattında problem yaşayan Sivasspor , ara dönemde mutlaka bir forvet transferi gerçekleştirmek istiyor.
Yiğidolar’ın gündemine gelen son isim; Sory Kaba. 27 yaşındaki Gineli yıldız, bu sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Kulübüyle 1.5 yıl kontratı kalan Kaba’yı, Danimarka ekibinin göndermeye sıcak baktığı belirtildi.