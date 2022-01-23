Sivasspor , Süper Lig ’in 23. hafta maçında dün sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar bu skorun ardından rakibine karşı yenilmezlik serisini de 6 maça yükseltti. Fenerbahçe’ye en son 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde deplasmanda 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar, dünde sahasında sarı-lacivertli ekiple berabere kalarak rakibine karşı yenilmezlik serisini 6 yaptı.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 maçın skorları şöyle:

2019-2020 sezonu:

Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

2020-2021 sezonu:

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

2021-2022 sezonu:

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1