Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ’in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor , mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Ülker Stadı’nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.