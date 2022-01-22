Soğuk hava dalgası Türkiye’nin dört bir yanında etkisini gösteriyor. Hava sıcaklıklarının en çok düştüğü şehirlerden biri ise Sivas. Şehirde dün hissedilen sıcaklık -20 dereceye kadar düştü. Öyle ki kentin bazı bölgelerindeki havuz ve göletlerindeki su dondu! Sivas tam anlamıyla beyaz örtüye büründü. Bugün Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşmasının oynanacağı saatlerde de kar yağışı bekleniyor. Maç sırasında hissedilen sıcaklık ise -10 dereceye kadar inebilir. Kentte hava koşulları zorlu. Ancak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma sistemi sayesinde kar yağışından etkilenmiyor. Çimler, dondurucu soğuklara rağmen alttan verilen 18 derecelik ısı sayesinde canlı tutuluyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi Başkanı Ali Yavuz, yaptığı açıklamada, “Statta çalışmalar profesyonelce yapıldığı için bir sıkıntı yaşanmayacak. Maçın güzel bir zeminde oynanacağını söyleyebilirim. Buzlanma yok. Zeminde gölgede kalan bölümlerde buharlaşmadan ötürü yerler beyaz görünebilir ancak maç sırasında bu görüntü tamamen kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.