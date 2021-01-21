Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk olacak. Ligde Sivasspor ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasında galip gelemeyen Fenerbahçe, üst üste kazandığı 5 lig 1 de kupa maçının ardından deplasmana umutlu gidiyor. Ligde elde ettiği seriyi bozmak istemeyen sarı-lacivertli ekip zorlu Sivasspor maçından da galip gelerek sonraki hafta evinde karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor mücadelesine kayıpsız girmek istiyor. Ligde çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sivasspor, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmanın peşinde.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlenecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Kayode, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Caner (Novak), Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Sivasspor - Fenerbahçe maçı hava kaç derece olacak?

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Sivas’ta hava oldukça soğuk olacak. En yüksek sıcaklık değeri -3 derece, en düşük sıcaklık ise -12 derece olması bekleniyor. Maç saati ise hava sıcaklığının -11 derece olması bekleniyor.

Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti

Sarı Lacivertli ekipte cezaları sebebiyle Ankaragücü maçını kaçıran Caner Erkin ile Mert Hakan, Sivasspor maçında görev alacak. İki oyuncu da teknik ekip tarafından Sivasspor maçının 11'ine dahil edilecek.

Ozan Tufan kart cezalısı

Sarı kart cezası bulunan Ozan Tufan, Sivasspor maçında görev alamayacak. Ankaragücü maçında gördüğü sarı-kartla cezalı duruma düşen Ozan Tufan, zorlu deplasmanda cezası sebebiyle görev alamayacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netlik kazanmadı

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında omzundaki ağrı sebebiyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netlik kazanmadı. Teknik ekibin talebi doğrultusunda maç kadrosuna eklenmesi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacak.

Sivasspor’da 1 eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 1 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar 4 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’de Sivasspor 4 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. Fenerbahçe ise ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Fajr kart sınırında

Sivasspor´un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar´da 3´er sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

28 maçta 102 gol atıldı

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig’de yapılan 28 maçta toplam 102 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 38, Fenerbahçe ise 64 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 102 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.95 olarak gerçekleşti.

Rıza Çalımbay’ın Fenerbahçe şanssızlığı!

Sivasspor’da deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 39 resmi maçın sadece 10’unu kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay’ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 6 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay’ın 40. randevusu

Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı 40. randevusuna çıkacak. 23 puanla 12. sırada yer alan Sivasspor, 38 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ile Sivasspor 29. randevuda

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de 29. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 28 maçtan 17’sini Fenerbahçe, 6’sını Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe’nin toplam 63 golüne, Sivasspor 38 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Sivasspor, 3-1 ve 2-1’lik skorla Fenerbahçe’yi mağlup etmişti.

Sivas’taki maçlar

İki takım arasında Sivas’ta yapılan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç da berabere bitti. Sivas’taki maçlarda sarı-lacivertliler 26, kırmızı-beyazlılar 22 gol attı. Öte yandan Sivas’taki son 8 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas’ta 5-1’lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020’de sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe’nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da Fenerbahçe’nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.