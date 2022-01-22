Fenerbahçe , Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor 'a konuk olacak. İsmail Kartal yönetimindeki ilk galibiyetini Altay karşısında alan Kanarya, 6 eksikle gittiği zorlu Sivas deplasmanında kazanıp seri yakalamayı amaçlıyor. 36 puanı bulunan ve 3. sırada bulunan Fenerbahçe, zirve hattıyla arasındaki puan farkını düşürmenin peşinde. 2 maçtır kazanamayan, son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 30 puanla 11. basamakta bulunan Yiğidolar ise kötü gidişatı Fenerbahçe karşısında durdurmanın hesaplarını yapıyor.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Özkan, Koray, Cofie, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabare

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Serdar, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun

Sıcaklık -20 dereceye kadar düştü

Soğuk hava dalgası Türkiye’nin dört bir yanında etkisini gösteriyor. Hava sıcaklıklarının en çok düştüğü şehirlerden biri ise Sivas. Şehirde dün hissedilen sıcaklık -20 dereceye kadar düştü. Öyle ki kentin bazı bölgelerindeki havuz ve göletlerindeki su dondu! Sivas tam anlamıyla beyaz örtüye büründü. Bugün Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının oynanacağı saatlerde de kar yağışı bekleniyor. Maç sırasında hissedilen sıcaklık ise -10 dereceye kadar inebilir.

'Statta çalışmalar profesyonelce yapıldı'

Kentte hava koşulları zorlu. Ancak karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma sistemi sayesinde kar yağışından etkilenmiyor. Çimler, dondurucu soğuklara rağmen alttan verilen 18 derecelik ısı sayesinde canlı tutuluyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi Başkanı Ali Yavuz, yaptığı açıklamada, “Statta çalışmalar profesyonelce yapıldığı için bir sıkıntı yaşanmayacak. Maçın güzel bir zeminde oynanacağını söyleyebilirim. Buzlanma yok. Zeminde gölgede kalan bölümlerde buharlaşmadan ötürü yerler beyaz görünebilir ancak maç sırasında bu görüntü tamamen kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.

6 eksikle gittiler

Fenerbahçe, Sivas maçı öncesi yapılan rutin testlerde iki futbolcunun pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Sarı- Lacivertliler, zorlu deplasmana önemli isimlerden yoksun gitti. İyileşmesine rağmen henüz hazır hale gelemeyen Altay Bayındır’ın yanı sıra Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Muhammet Gümüşkaya İstanbul’da bırakıldı. Altay mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Attila Szalai de zorlu Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Deplasman karnesi zayıf

Bu sezon Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında geride kalmasının en önemli nedenlerinden biri, deplasmanda alınan kötü sonuçlardı. Kanarya, dış sahada son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Sarı-Lacivertliler, 11 deplasmanda alabileceği 33 puanın sadece 15’ini hanesine yazdırabildi. Fenerbahçe, Sivas’ta son galibiyetini ise 14 Nisan 2018’de 2-1’lik skorla almıştı. Yiğido ise kendi sahasında ilk hafta Konya’ya 1-0 yenildikten sonra oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

Soğuk havaya özel önlem

Sarı-Lacivertliler, hava koşulları anlamında bu sezonun en zorlu maçına Sivas’ta çıkacak. Karşılaşmanın oynanacağı saatlerde hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Fenerbahçe Sağlık Ekibi, futbolcuların soğuktan mümkün olduğunca az etkilenmesi için gerekli önlemleri aldı. Oyuncular sahaya özel içlik, çorap ve eldiven giyerek çıkacak. Ayrıca futbolcuları soğuk yanığından korumak için yüzlerinin hassas bölgelerine kremler sürülecek.

Yiğido'nun yıldızları yok

Sivasspor, Fenerbahçe maçına çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkacak. Hastalıkları nedeniyle Göztepe maçında görev yapamayan Ziya ve Goutas’ın bugün de kadroda olması zor görünüyor. Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ve Leke James, Sarı-Lacivertliler karşısında takımdaki yerini alamayacak. Milli görevde olan Max Gradel ve Fayçal Fajr’in yanı sıra Göztepe maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Atakan Kesgin de bugün sahaya çıkamayacak.