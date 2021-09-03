Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan Sivasspor , bu akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak Fenerbahçe maçının ilk idmanını yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak saat 17.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşularıyla devam etti. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma bas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise çift kale maç gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Erdoğan Yeşilyurt antrenmanın tamamında, Pedro Henrique ise bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

DHA