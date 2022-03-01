Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. İlk maç, Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada iki takım da kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Sivasspor'da Ulvestad ile James, Karagümrük'te ise Zukanovic, Baniya, Luckasssen, Serhat, Vato, Pesic ve Kerim Frei, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Fatih Karagümrük maçını Arda Kardeşler yönetecek. Yarın saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yarı final maçları ne zaman?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.