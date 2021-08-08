Sivasspor-Dinamo Batum maçının biletleri satışa çıkıyor

Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının biletleri, 10 Ağustos Salı günü satışa sunulacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Sivasspor’un 2-1 galibiyetiyle son eren maçın rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda yapılacak.

Karşılaşmanın biletleri 10 Ağustos Salı günü saat 11.00’de satışı çıkacak ve stadyum kapasitesinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacak.

Kağıt bilet satışının yapılacağı karşılaşma için Passolig kart zorunluluğu olmayacak. İsteyen taraftarlar ise biletini Passolig karta yükletebilecek.

Öte yandan, bilet satışında HES kodu ve TC kimlik numarası zorunluluğu olacak.

Biletler, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı güney kale arkasında bulunan Passolig noktasında satılacak.

Gişeler 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek ve www.passo.com.tr internet sitesinden de bilet satışı yapılacak.

İnternetten alınan biletlerde ise sistem tarafından verilecek biletin PDF formatında çıktısının alınması gerekiyor.

Sivasspor-Dinamo Batum maçının bilet fiyatları 25 ve 70 lira olarak belirlendi.