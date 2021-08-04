Sivasspor, Dinamo Batum maçı için Gürcistan’a gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Dinamo Batum ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor , Gürcistan’a gitti.
Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde sabah saatlerinde toplanan kırmızı-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı’na hareket etti.
Özel uçakla Gürcistan’a giden Sivasspor kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
"Ali Şaşal Vural, Azubuike Okechukwu, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Dimitrios Goutas, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal."
Sivasspor’da Aaron Appindangoye, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Oğuz, Isaac Cofie, Pedro Henrique ve Max Gradel kafilede yer almadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batum ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 19.00’da Batum Stadı’nda karşılaşacak.