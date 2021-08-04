Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, maçın oynanacağı Batum Arena’da teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı.

İlk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam eden idmanın yaklaşık bir saat sürdüğü öğrenildi. Dinamo Batum ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 20.00’de karşılaşacak.

Mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.