Sivasspor, Denizlispor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 27. haftasında yarın Yukatel Denizlispor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, taktik programların uygulandığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayıp, kulüp tesislerinde maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor, yarın saat 21.00’de Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.