Sivasspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Sivasspor - Denizlispor maçıyla son bulacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar tekrar şampiyonluk yarışına ortak olmak için sahasında galibiyet arayacak. Denizlispor ise rakibini deplasmanda mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Sivasspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Lige verilen 3 aylık ara sonrasında 27. haftanın kapanış mücadelesinde zirve hesapları yapan Sivasspor, evinde orta sıralarda yer alan Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Sivasspor rakibini yenerek yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Orta sıralarda yer alan Denizlispor ise galibiyet arayacak.
Sivasspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
4 Eylül Stadı'nda bu akşam saat 21:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Sivasspor - Denizlispor muhtemel 11'ler...
Sivassspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Emre, Mert Hakan, Erdoğan, Yatabere
Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Youssef, Mustafa, Bergdich, Murawski, Onazi, Sacko, Aissati, Barrow, Rodallega
Konuk ekipte Isaac Sackey, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Yiğidolar’da ise Goiano cezalı, Rybalka, Hakan Arslan ve Fernando ise sakat. Mert Hakan’la ilgili ise son kararı teknik direktör Rıza Çalımbay verecek.