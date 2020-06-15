Lige verilen 3 aylık ara sonrasında 27. haftanın kapanış mücadelesinde zirve hesapları yapan Sivasspor, evinde orta sıralarda yer alan Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Sivasspor rakibini yenerek yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Orta sıralarda yer alan Denizlispor ise galibiyet arayacak.

Sivasspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Eylül Stadı'nda bu akşam saat 21:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Denizlispor muhtemel 11'ler...

Sivassspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Emre, Mert Hakan, Erdoğan, Yatabere

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Youssef, Mustafa, Bergdich, Murawski, Onazi, Sacko, Aissati, Barrow, Rodallega

Konuk ekipte Isaac Sackey, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Yiğidolar’da ise Goiano cezalı, Rybalka, Hakan Arslan ve Fernando ise sakat. Mert Hakan’la ilgili ise son kararı teknik direktör Rıza Çalımbay verecek.