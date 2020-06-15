Sivasspor, koronavirüs arası sonrası ilk maçında Denizlispor'u Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Salgın arası öncesinde Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor'da, hem Marcelo Goiano cezalı duruma düşmüştü hem de bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol atamadan tamamlamışlardı. Arada ise TD Rıza Çalımbay'ın canını sıkan gelişmeler yaşandı... Hakan Arslan ve Fernando Andrade sakatlandı, Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise maç saati netleşecek. Büyük takımların gözdesi Erdoğan Yeşilyurt, sözleşme uzattığı için kafasını iyice rahatlatmıştır, performansını da yukarı çekebilir. Andrade ve Mert Hakan'ın yokluğunda gözler Emre Kılınç ile Mustapha Yatabare'nin üzerinde olacak...

Denizlispor ise salgın arası öncesinde çıktığı son 3 maçtan 7 puan toplamış ve hafiften form tutuyor gibiydi. Bu 3 maçlık küçük seride puan kaybı olarak gözüken tek maçta, Fenerbahçe deplasmanında uzatmalarda 1 puana razı olmuşlardı. Rıza Çalımbay gibi Horozlar'ın teknik patronu Bülent Uygun'u da arada memnun etmeyen gelişmeler yaşandı... Topuğunda ezilme olan Recep Niyaz ve bağırsak operasyonu geçiren Isaac Sackey bu zorlu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Ülkesi Gabon'a giden ve geri dönmeyen Modou Barrow ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak da kafilede yer almadı. Eldivenler Tolgahan Acar'a emanet. Barrow'un yokluğu Oscar Estupinan'ın sorumluluğunu arttıracaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Salgın arası öncesinde Denizlispor'un ligde oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ALT" bitmişti.

- Sivasspor bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmeyen tek takımdı! (13 maç - 9 galibiyet - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sivasspor kazanır" oldu! %58'lik kesim kritik eksiklerine rağmen Yiğidolar'a iç sahada güveniyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN’İN ÖNERİSİ İSE…

Alacakları yüzünden sözleşmesini fesheden kaleci Adam Stachowiak, bu sezon performansıyla tartışmasız Denizlispor’un en dikkat çeken ismiydi. Penaltılardaki başarısı ve birebirdeki etkinliğiyle pek çok maçta Denizlispor’u ipten almıştı. Kalede bu sezon hiç şans bulamayan Tolgahan görev alacak. Sivasspor ligin en iyi iç saha karnesine sahip takımı. Sivasspor’un özellikle evinde oynadığı futbolu beğenen birisi olarak, ara öncesindeki Denizlispor karşısında zorlanmadan galibiyete uzanmasını bekliyorum.