Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor , geçen sezon Rusya’da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N’Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcu, İstanbul'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ofisinde 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon Rusya’da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N’Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.'' ifadeleri kullanıldı.

15 Ağustos 1993’te Kamerun’un Douala kentinde dünyaya gelen Clinton N’Jie futbola ülkesinde başladı. Ardından Fransa’da Olimpik Lyon’a transfer olan sporcu daha sonra; Tottenham ve Marsilya forması giydikten sonra 2019’da Dinamo Moskova’ya transfer oldu. Kariyerinde 206 maça çıkan futbolcu, 30 kez gol sevinci yaşarken, 24 kez de asist yaptı.



