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Sivasspor, Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, son olarak Dinamo Moskova forması giyen Clinton N’Jie’yi renklerine bağladı ve Kamerunlu kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

29 Temmuz 2022, Cuma 18:43 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor , geçen sezon Rusya’da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N’Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcu, İstanbul'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ofisinde 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon Rusya’da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N’Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.'' ifadeleri kullanıldı.

15 Ağustos 1993’te Kamerun’un Douala kentinde dünyaya gelen Clinton N’Jie futbola ülkesinde başladı. Ardından Fransa’da Olimpik Lyon’a transfer olan sporcu daha sonra; Tottenham ve Marsilya forması giydikten sonra 2019’da Dinamo Moskova’ya transfer oldu. Kariyerinde 206 maça çıkan futbolcu, 30 kez gol sevinci yaşarken, 24 kez de asist yaptı.


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