Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı biletleri satışta

Süper Lig'in 19. hafta maçında 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor’da bilet satışları başladı.

Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak. Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP) 54 TL

2. Kategori (Maraton) 27,5 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL

Misafir tribünü 17,5 TL