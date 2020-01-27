Sivasspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 1 - 1

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında lider Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve çok önemli iki puan kaybetti. Rıza Çaımbay'ın ekibi aynı zamanda 11 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi ancak rakipler arayı kapattı. Mücadelenin gollerini Garmash ve Yasin Öztekin kaydetti.

Bu sonuçla Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top üstten dışarı çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşup Kone, kaleye uzun bir şut çekti. Top direktör döndü.

36. dakikada Yatabare, ceza sahasının sol çaprazından kullandığı vole vuruşunda kaleci Gökhan topu kontrol etmeyi başardı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

47.dakikada Kone ceza sahası dışından vurdu top filelere gitti ancak hakem VAR kontrolü sonrası pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

53.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda kafayı Mert Hakan vurdu ama top auta gitti

60.dakikada Ç.Rizespor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Garmash şutunu çekti kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen top ağlara gitti

80.dakikada Fatih Aksoy sağ çaprazda topu aldı rakibini çekip şutunu çekti top yan direkten geri geldi.

82.dakikada Sivasspor atağında Yatabare'nin şutu üstten auta gitti

86.dakikada ceza sahası dışından Aaron Appindangoye vurdu top üstten auta gitti.

90+3.dakikada Yasin Öztekin kaleciden seken topu filelere gönderdi ve skor 1-1 berabere kaldı

Mücadele 1-1 berabere sona erdi.







