Sivasspor - Çaykur Rizespor (CANLI)
UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal’e 5-3 kaybeden Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Hafta içi yine Avrupa maçına çıkacak Sivasspor'da Rıza Çalımbay bazı oyuncuları dinlendirdi. Geçen hafta kazanan Karadeniz ekibi ise seri peşinde. Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal’e 5-3 kaybeden Sivasspor, Süper Lig mesaisinde. Yiğidolar, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’u 3-1 mağlup moral bulan kırmızı-beyazlılar, bir haftasını bay geçtiği geride kalan periyotta 7 puan topladı. Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılarak 5 puan kazandı. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor
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Sivasspor - Çaykur Rizespor ilk 11 belli oldu
Sivasspor: Samassa, Barış, Robin Yalçın, Caner, Ziya, Isaac, Hakan, Fayçal Fajr, Yatabare, Max Gradel, Kayode
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Baiano, Donsah, Fernando, Boldrin, Remy
MAÇ BAŞLADI
İLK TEHLİKE SİVASSPOR'DAN 1.dakikada ceza sahası yayında Max Gradel yerden vurdu kaleci son anda çıkardı
GOL! 3.dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Fabricio Baiano sert vurdu ve köşeden golü attı
ÖNEMLİ POZİSYON! 9.dakikada savunmanın hatası sonrasında kaleci, ile karşı karşıya kalan Kayode şutunu çekti ama top üstten auta gitti
15.dakikada sağ kanattan Yatabare ortaladı, Kayode hamle yaptı ama topa dokunamadı
32.dakikada Sivasspor etkili geldi ceza sahasına gelen ortaya Caner kafayı vurdu top az farkla auta gitti
SARI KART! 38.dakikada Robin Yalçın, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
SARI KART! 41.dakikada Robin Yalçın, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
İlk yarıyı konuk ekip 1-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı. Devre arasında Sivasspor'da Ziya ve Cofie çıktı yerlerine Yasin Öztekin ve Uğur Çiftci girdi
58.dakikada Fajr ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti