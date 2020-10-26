Sivasspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal’e 5-3 kaybeden Sivasspor, Süper Lig mesaisinde. Yiğidolar, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’u 3-1 mağlup moral bulan kırmızı-beyazlılar, bir haftasını bay geçtiği geride kalan periyotta 7 puan topladı. Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılarak 5 puan kazandı. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor

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Sivasspor - Çaykur Rizespor ilk 11 belli oldu

Sivasspor: Samassa, Barış, Robin Yalçın, Caner, Ziya, Isaac, Hakan, Fayçal Fajr, Yatabare, Max Gradel, Kayode

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Baiano, Donsah, Fernando, Boldrin, Remy





MAÇ BAŞLADI

İLK TEHLİKE SİVASSPOR'DAN 1.dakikada ceza sahası yayında Max Gradel yerden vurdu kaleci son anda çıkardı

GOL! 3.dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Fabricio Baiano sert vurdu ve köşeden golü attı

ÖNEMLİ POZİSYON! 9.dakikada savunmanın hatası sonrasında kaleci, ile karşı karşıya kalan Kayode şutunu çekti ama top üstten auta gitti

15.dakikada sağ kanattan Yatabare ortaladı, Kayode hamle yaptı ama topa dokunamadı

32.dakikada Sivasspor etkili geldi ceza sahasına gelen ortaya Caner kafayı vurdu top az farkla auta gitti

SARI KART! 38.dakikada Robin Yalçın, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 41.dakikada Robin Yalçın, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

İlk yarıyı konuk ekip 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Devre arasında Sivasspor'da Ziya ve Cofie çıktı yerlerine Yasin Öztekin ve Uğur Çiftci girdi

58.dakikada Fajr ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti



