Sivasspor - Bursaspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig’in ilk 6 haftasında 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden Bursaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Yeşil-Beyazlılar Sivasspor'u mağlup ederek çıkış yapmak istiyor.

Mücadeleden dakikalar:

13. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun ceza sahasına ortasında arka direkte topu kontrol eden Emre'nin rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

28. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası sağ çaprazından topu önünde bulan Tunay'ın şutunu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

30. dakikada Lima'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Tunay'ın sağ çaprazdan şutu direğin yanında dışarı çıktı.

34. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Robinho ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

37. dakikada sağ kanattan Robinho'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

İlk yarı sona erdi.

55. dakikada sağ kanattan Robinho'nun ortasında arka direkte Rybalka'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

58. dakikada Furkan'ın kullandığı serbest vuruşta Chedjou'un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

63. dakikada Rybalka'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Muhammet Demir'in kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

76. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Robinho'nun şutunu kaleci Okan kornere gönderdi.

77. dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Muhammet Demir'in kafa şutunda top direğin üstünden auta gitti.

90+1. dakikada Ziya'nın uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Robinho, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Sivasspor - Bursaspor 11'ler...

Sivasspor: Ali Şaşal, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Hakan, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir

Bursaspor: Okan Kocuk, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Allano Lima, Tunay, Sakho

Sivasspor - Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

30 Eylül Pazar günü saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig’e Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan ve daha sonra oynadığı 5 maçın tamamında sahadan beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, ligin 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Artık çıkışa geçmek isteyen yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan galip galibiyet çıkartmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig’de 25. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile Süper Lig’de 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda yeşil-beyazlıların 11'e 10 galibiyetlerde üstünlüğü göze çarpıyor. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



