Süper Lig'de zirveyi bırakmayan Demir Grup Sivasspor'un ekonomik başarısı da dikkat çekiyor.

Yiğidolar, sezon başında kadrosunda bulunan 26 futbolcuyu sadece 1.9 milyon TL karşılığında transfer etti. Kırmızıbeyazlılar şimdi dev ekiplerin peşinde olduğu Emre Kılınç için Boluspor'a bir dönem 900 bin TL, Mert Hakan için ise Menemenspor'a 350 bin TL öderken, Fenerbahçe karşısında golünü atan Fernando için ise Porto'ya sadece 100 bin Euro yani yaklaşık 650 bin TL kiralama bedeli ödedi. Samassa, Goiano, Kone, Yatabare gibi çok sayıda ismi bedelsiz kadrosuna katan Sivasspor kadroda sadece üç isim için kasasından para çıkardı.

34,5 MİLYON TL KAZANDI

Ligde şu ana kadar 15 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece iki yenilgi gören Sivasspor puan primlerinden de kasasına 34,5 milyon TL koydu. (Sabah)



