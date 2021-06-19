Sivasspor bombayı patlatıyor! Troy Deeney...

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan ve ligi 5. sırada bitiren Sivasspor , UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Bu yüzden ilk etapta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini uzatan Kırmızı Beyazlıar, Avrupa'da iddialı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olacak.

Yiğidolar da bu anlamda golcü transferine yöneldi. Sivasspor, daha önce İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un formasını giyen Troy Deeney ile temasa geçmiş ancak ilk etapta olumsuz yanıt alınmıştı.





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Çalımbay çok istiyor

Şimdi ise Kırmızı-Beyazlı ekibin, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki golcüyü kadrosuna katabilmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi. Özellikle Rıza Çalımbay'ın da tecrübeli forveti kadrosunda görmeyi bir hayli istediği gelen haberler arasında. Deeney, geçtiğimiz sezon çıktığı 19 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.







