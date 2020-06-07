Sivasspor bomba gibi geliyor

Sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk ederek lige başlayacak olan Demir Grup Sivasspor, kendi arasında oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak antrenmanlarını sürdürdü. 30 dakika üzerinden 2 devre oynanan mücadelenin yıldızı, attığı 3 golle Mert Hakan Yandaş oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede ’Kırmızı’ ve ’Beyaz’ olarak belirlenen iki takım mücadele etti.

Karma kadrolarla

Kırmızı takım sahaya; Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Paul Papp, Servet Çetin, Ziya Erdal, Armin Derlek, Isaac Cofie, Cem Özdemir, Emre Kılınç, Yasin Öztekin ve Arouna Kone ile çıktı. Beyaz takım ise; Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Furkan Sağman, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt ve Petar Skuletic 11’iyle mücadeleye başladı.

45 dakikalık şov

Beyaz takım mücadeleden 5-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Beyaz takıma galibiyeti getiren golleri 10, 15 ve 26’ncı dakikalarda Mert Hakan Yandaş, 43’üncü dakikada Mustapha Yatabare ve 46’ncı dakikada Muhammet Can Tuncer kaydetti. Kırmızı takımın mücadeledeki tek golü ise 23’üncü dakikada Arouna Kone’den geldi. Bugünü izinli olarak geçirecek Kırmızı-Beyazlılar, yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla 27. haftada oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Mini yorum / Ömer Necati Albayrak

Tarihe geçebilir

Sivasspor ilk yarıda son 8 haftalık fikstürü 22 puanla tamamlayarak ligi domine etmişti. Elbette şartlar aynı değil. Ancak Rıza hoca her ne kadar temkinli mesajlar vermeye devam etse de deneyimli hocanın takımlarının özellikle sezon başı performansları her zaman ligin bir tık üzerinde olur. Nitekim şimdi de takımın fiziksel açıdan durumu oldukça iyi. Hakan Arslan ve Fernando’nun sakatlıkları önemli handikaplar gibi gözükse de lig içinde yaşadığı mevkisel sorunları mucizevi hamlelerle ikame eden Çalımbay, tarihe geçebilecek bir 8 hafta yaşayabilir.











