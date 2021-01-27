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Sivasspor Bolasie'nin peşinde

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, Premier Lig takımlarından Everton forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile temasa geçti.

27 Ocak 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Sivasspor Bolasie'nin peşinde

İlk olarak menajer aracılığıyla Yannick ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma deneyimli oyuncu Bolasie’yi katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Bu sezon oynamadı

Geçtiğimiz sezon Everton forması ile toplamda 25 maça çıkan 31 yaşındaki Kongolu futbolcu 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise forma şansı bulamadı. Çalımbay, “Onu aramızda görmek için çok uğraşıyoruz. Umarım bu transfer en kısa sürede gerçekleşir” dedi. 

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