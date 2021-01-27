İlk olarak menajer aracılığıyla Yannick ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma deneyimli oyuncu Bolasie’yi katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Bu sezon oynamadı

Geçtiğimiz sezon Everton forması ile toplamda 25 maça çıkan 31 yaşındaki Kongolu futbolcu 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise forma şansı bulamadı. Çalımbay, “Onu aramızda görmek için çok uğraşıyoruz. Umarım bu transfer en kısa sürede gerçekleşir” dedi.