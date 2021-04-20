Sezona kötü başlayan, 2021'e kötü giren Sivasspor, ligde oynadığı son 12 maçı kaybetmedi ve 33 hafta sonunda 50 puanla 8. sırada kendine yer buldu. Kaptan Hakan Arslan cezalı, Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz reddedildi. Orta alanda onun boşluğu Isaac Cofie ile doldurulacak. Tyler Boyd, Sergiy Rybalka ve Aaron Appindangoye sakat. Stoper ikilisi "Samba Camara & Caner Osmanpaşa" olacak. 9 gol 12 asistle daha ilk sezonunda Yiğidolar'ı sırtlayan Max Gradel ve son 5 maçta 4 golü olan Mustapha Yatabare takımın en önemli hücum silahları olarak göze çarpıyor.

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Son 5 maçın 3'ünde puan kaybedip Fenerbahçe'yle olan puan farkı 2'ye düşen (1 maçı eksik) Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar iyileşti ve deplasman kafilesinde yer aldı. Siyah beyazlılarda sakat olan Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve Cenk Tosun ise Sivas'a götürülmedi. TD Sergen Yalçın'ın Aboubakar'ı ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı maç saati netleşecek. Aboubakar ilk 11'de başlamazsa bir kanatta Rachid Ghezzal, diğerinde Gökhan Töre görebiliriz. Orta alanda da Josef de Souza ve Atiba Hutchinson banko, üçüncü parça ya Necip Uysal olacak ya da Dorukhan Toköz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un ligde oynadığı son 7 maçın 5'i "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 7 maçın 5'inde "karşılıklı goller" izledik, 4'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- Rıza Çalımbay, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı çıktığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay'a karşı çıktığı 5 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (28 Aralık 2020, Sivasspor 3-0)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %21'lik kesim şampiyonluk yolunda hata yapma lüksü olmayan siyah-beyazlı ekibe Sivas deplasmanında güveniyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.