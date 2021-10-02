Sivasspor Beşiktaş karşısında 3 puan için kenetlendi

İlk 2 hafta sonunda 0 çeken Sivasspor , sonrasında ise yükselişe geçti. Son 5 maçından 2 galibiyet ve 3 beraberlik çıkaran Kırmızı- Beyazlılar, bu süre içerisinde yenilgi yüzü görmedi. Yiğido, bugün de Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da daha önce 4 kez mağlup ettiği Sergen Yalçın karşısında bir galibiyet daha almak istiyor. Tecrübeli teknik adam, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunurken, mücadelenin bir hayli zorlu geçeceğini söyledi.

Kartal'a karşı 38. maç

Ellerindeki oyuncu grubuna güvendiklerinin altını çizen Çalımbay, "Beşiktaş'ta kimin oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Rıza Çalımbay, daha önce Siyah-Beyazlı ekibe karşı çıktığı 37 maçta 7 galibiyet, 20 yenilgi ve 10 beraberlik elde etti.