Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan haftalarda Göztepe, Antalyaspor ile 2-2, Fenerbahçe , Gaziantep, Adana Demirspor ve Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi 11’inci haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 12 puan topladı.

Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Ligin en çok beraberlik alan takımı

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor’u, 5 beraberlikle İttifak Holding Konyaspor takip etti.

Bir maç eksiğiyle Adana Demirspor’un 4 beraberlik aldığı ligde, Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Kasımpaşa, Giresunspor, Antalyaspor ve Göztepe 3’er kez rakipleriyle yenişemedi.

Hatayspor, Beşiktaş , Galatasaray ve Kayserispor’un sahadan 2’şer kez beraberlikle ayrıldığı ligde, Fenerbahçe, Altay ve Rizespor 1’er kez rakipleriyle puanları paylaştı.

Başakşehir ve Yeni Malatyaspor’un ise ligde geride kalan periyotta henüz beraberlikleri bulunmuyor.

AA