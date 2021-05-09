Sivasspor, beraberliğe 'abone' oldu

Ligde dün sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17’ye yükseltti.
Sivas ekibi, 7 müsabakada golsüz, 7 müsabakada da 1-1’lik skorlarla rakipleriyle puanı paylaştı, 3 müsabakada da 2-2’lik skorla sahadan ayrıldı.
Çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor’un 59 puanı bulunuyor.
Sivasspor’u, Antalyaspor takip ediyor
Kırmızı-beyazlı ekibi, 16 beraberlikle Fraport TAV Antalyaspor, 14 beraberlikle de Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.
Sivasspor’un ligde geride kalan periyotta berabere kaldığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Maç Skor
Sivasspor-MKE Ankaragücü 0-0
Hatayspor-Sivasspor 1-1
Karagümrük-Sivasspor 1-1
Trabzonspor-Sivasspor 1-1
Sivasspor-Antalyaspor 0-0
Sivasspor-Denizlispor 2-2
Malatyaspor-Sivasspor 2-2
Başakşehir-Sivasspor 1-1
Sivasspor-Fenerbahçe 1-1
Sivasspor-Erzurumspor 0-0
Çaykur Rizespor-Sivasspor 0-0
Sivasspor-Hatayspor 1-1
Galatasaray-Sivasspor 2-2
Sivasspor-Trabzonspor 0-0
Sivasspor-Beşiktaş 0-0
Denizlispor-Sivasspor 1-1
Sivasspor-Başakşehir 0-0
AA