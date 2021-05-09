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Sivasspor, beraberliğe "abone" oldu

Süper Lig’de çıktığı 38 maçta 17 kez sahadan eşitlikle ayrılan Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor.

09 Mayıs 2021, Pazar 10:47 Son Güncelleme:
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Sivasspor, beraberliğe 'abone' oldu

Ligde dün sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17’ye yükseltti.

Sivas ekibi, 7 müsabakada golsüz, 7 müsabakada da 1-1’lik skorlarla rakipleriyle puanı paylaştı, 3 müsabakada da 2-2’lik skorla sahadan ayrıldı.

Çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor’un 59 puanı bulunuyor.

Sivasspor’u, Antalyaspor takip ediyor

Kırmızı-beyazlı ekibi, 16 beraberlikle Fraport TAV Antalyaspor, 14 beraberlikle de Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.

Sivasspor’un ligde geride kalan periyotta berabere kaldığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Maç Skor

Sivasspor-MKE Ankaragücü 0-0

Hatayspor-Sivasspor 1-1

Karagümrük-Sivasspor 1-1

Trabzonspor-Sivasspor 1-1

Sivasspor-Antalyaspor 0-0

Sivasspor-Denizlispor 2-2

Malatyaspor-Sivasspor 2-2

Başakşehir-Sivasspor 1-1

Sivasspor-Fenerbahçe 1-1

Sivasspor-Erzurumspor 0-0

Çaykur Rizespor-Sivasspor 0-0

Sivasspor-Hatayspor 1-1

Galatasaray-Sivasspor 2-2

Sivasspor-Trabzonspor 0-0

Sivasspor-Beşiktaş 0-0

Denizlispor-Sivasspor 1-1

Sivasspor-Başakşehir 0-0

AA

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