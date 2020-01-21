Sivasspor, Süper Lig'in son 10 haftasında sahadan hiç mağlup ayrılmazken 9 galibiyet 1 beraberlik aldı ve 28 puan topladı. Rıza Çalımbay'ın ekibi 2,80 puan ortalaması ile son yenilgi aldığı 18 Ekim 2019 tarihinden sonra Avrupa'nın önde gelen liglerinden en yüksek puan ortalamasına ulaşan 4.takım oldu

Sivasspor'un önünde Benfica, Liverpool ve Lazio var

Demir Grup Sivasspor 18 Ekim 2019'dan sonra lig maçlarında 2,80 puan ortalaması yakalarken aynı zaman aralığında Benfica 10 maçta 10 galibiyet ile 3,00 ortalama ayrıca Liverpool ise 14 maçta 13 galibiyet 1 beraberlik ile 2,86 ort. ve Lazio son 12 lig maçında 11 galibiyet 1 beraberlik ile 2,83 ortalama yakaladı. Sivasspor bu dönemde Manchester City, PSG, Barcelona, Real Madrid, Inter gibi takımları ise geride bıraktı.

Sivasspor son 10 haftada Süper Lig'de uzak ara yaptı

Sivasspor son 10 haftada Süper Lig'de ise en yakın rakibine 6 paun fark yaptı. Demir Grup Sivasspor son 10 haftada 28 puan toplarken en yakın rakibi M. Başakşehir'e 6 puan fark yaptı. Son 10 haftada Başakşehir 22 puan, Beşiktaş 21 puan, Trabzonspor ve Fenerbahçe 20'şer puan ve Galatasaray 17 puan topladı.

Son 10 hafta Süper Lig Puan Durumu

1- Sivasspor 28 puan

2- Başakşehir 22 puan

3-Beşiktaş 21 puan

4-Trabzonspor 20 puan

5-Fenerbahçe 20 puan

6-Galatasaray 17 puan





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







