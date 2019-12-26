Süper Lig'de bu sezona damga vuran takım Sivasspor oldu. Geride kalan 16 haftada 34 puan toplayan Rıza Çalımbay'ın ekibi böylece liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin tüm maçlarında gol atan tek takım olan Sivasspor aynı zamanda hem en çok gol atan hem de en çok korner kullanan takım oldu. Sivasspor ilginç istatistiği ise Alanyaspor ile birlikte ligde penaltı kullanamamış olması. Sivasspor Avrupa'nın önde gelen liglerinde penaltı kullanmayan tek lider takım.

Avrupa Liglerinde lider takımların penaltı istatistikleri şöyle

Avrupa'nın önde gelen liglerine baktığımız zaman İngiltere'de lider Liverpool 3 kez, Almanya'da lider RB Liepzig 5 kez, Almanya'da Barcelona 3 kez, İtalya'da Inter 6 kez, Fransa'da PSG ise 5 kez penaltı vuruşu kazandı.





Hollanda liginde Ajax 2 kez, Portekiz'de Benfica 3 kez, Yunanistan Lig'inde PAOK 3 kez, Belçika'da Club Brugge 3 kez, Avusturya'da Slazburg 7 kez, Rusya'da Zenit 6 kez, Danimarka'da Midtjylland ise 3 kez penaltı vuruşu kullandı.

Sivasspor eşine az rastlanır bir istatistiğe imza atarken geçen sezon lig genelinde 6 kez penaltı vuruşu kazanmış ve bunların 4 tanesini gol yapmıştı. Geçen sezon Süper Lig şampiyon olan Galatasaray ise sezonu 10 penaltı (8 tanesi gol) ile tamamlamıştı.





TOLGA KURU