Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ve Sivasspor müthiş mücadelede kozlarını paylaşırken, zorlu maçın aynı zamanda çok da büyük bir önemi bulunuyordu. Kupaya uzanan takım, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanacaktı. Nitekim, 120 dakikanın sonunda kazanan taraf Sivasspor oldu. Son 2 yıldır Avrupa'da mücadele eden Yiğidolar, serisini 3 yıla çıkardı.

Müthiş gelir

Kırmızı-Beyazlılar, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne, Play-Off turundan katılacak. Kupa 2'de kura çekimi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. İlk maçlar 18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25 Ağustos'ta yapılacak. Rıza Çalımbay'ın, gruplara kalabilmesi için de sadece tek turu geçmesi yeterli olacak. Bu arada Yiğido, gruplara kalması halinde büyük bir gelirin de sahibi olacak. Sivasspor, bunu başarırsa 3.7 milyon Euro kazanacak.