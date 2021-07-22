Demir Grup Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki ilk sınavı Petrocub karşısında verdi. Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadı'nda oynanan ve Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yönettiği karşılaşmayı 1-0 önde tamamlayan Sivasspor, rövanş öncesi avantajı kaptı. Temsilcimize galibiyeti getiren gol, 16. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi. Sivasspor, 90+5. dakikada bir de penaltıdan yararlanamadı. Yatabare'nin kullandığı penaltıyı kaleci Meira kurtardı.

Müsabakalar çift maç eleme usülüne göre yapılacak ve rövanş 29 Temmuz’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Sivasspor, Moldova’nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.





5 oyuncu ilk kez oynadı

Sivasspor'da 5 oyuncu ilk kez bir resmi maçta kırmızı-beyazlı formayı giydi. Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan Dimitrios Goutas, Sefa Yılmaz ve Pedro Henrique karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Leke James 80. dakikada, Koray Altınay ise 90+1. dakikada oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

15. dakikada Henrique’nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda kaleci Meira, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Kayode’nin vuruşunda top defanstan sekerek kornere çıktı.

GOL | Sivasspor, 16. dakikada golü buldu. Fajr’in soldan kullandığı kornerde savunmadan seken top kale alanında boşta kaldı. Caner Osmanpaşa, altı pastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.









22. dakikada Ahmet Oğuz’un sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kayode’nin kafa vuruşunda kaleci Meira, topu kornere çeldi.

31. dakikada Iosipoi’nin ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

42. dakikada Mihail Platica’nın ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural, kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

52. dakikada soldan ceza alanına giren Henrique’nin vuruşunda kaleci Meira gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan ani gelişen atakta ceza alanına giren Uğur Çiftçi’nin arka direğe ortasında Yatabare dokunamayınca Sivasspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

85. dakikada Sandu’nun sağdan ceza alanına etkili ortasında kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol edebildi.

90+5. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Sağdan ceza alanına giren Ahmet Oğuz, Ndzomo ile girdiği mücadelede yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yatabare’nin kullandığı penaltıda kaleci Meira gole izin vermedi.









Mücadele, Sivasspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 29 Temmuz’da Sivas’ta oynanacak.

Stat: Zimbru

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Frederic Haquette (Fransa)

Petrocub: Meira, Potirniche, Efros (Dk. 58 Ndzomo), Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc (Dk. 72 Turcan), Douanla (Dk. 58 Gulceac), Iosipoi (Dk. 72 Sandu), Mihail Platica, Ambros (Dk. 86 Bejan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 80 James), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+1 Ziya Erdal), Sefa Yılmaz (Dk. 55 Yatabare), Henrique (Dk. 90+1 Koray Altınay), Kayode (Dk. 80 Felix)

Gol: Dk. 16 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Jardan, Dk. 39 Mihail Platica, Dk. 71 Meira, Dk. 71 Bogaciuc, Dk. 90+3 Ndzomo (Petrocub), Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)