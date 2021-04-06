Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor’un ligde geçen hafta Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan kaleci Ali Şaşal Vural da antrenmana katıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşma için hava yoluyla Antalya’ya gidecek.

Antalyaspor ile Sivasspor Süper Lig’in 33. haftasında yarın saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

AA