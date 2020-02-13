Antalya'daki ilk maçta Isaac Cofie ilk yarı oyundan atılınca topa daha çok sahip olan taraf Antalyaspor olmuş ama Sivasspor 0-0 ile yarı final umutlarını taze tutmuştu.

Tamer Tuna takımın başına geldikten sonra çıktığı 7 resmi müsabakanın sadece 1'ini kaybeden Akdeniz ekibi, yeni transferlerinin de adapte olmasıyla daha derli toplu bir takım görünümü vermeye başladı.

Süper Lig'in lideri Sivasspor ise sakatlıkların son dönemde artması ve sıkışan fisktürle birlikte sezonun ilk yarısındaki görüntüsünden uzaklaştı. 5 resmi maçtır galibiyetleri yok, TD Rıza Çalımbay da maçın saat 19:15'te oynanacak olmasına tepki göstererek; "Burası Sivas, iç saha maçlarımızın saatlerini biraz daha anlayışlı ayarlamaları lazım. Hem bizim hem de maça gelen taraftarlar açısından daha iyi olur." demişti.

Fırat Aydınus'un yöneteceği rövanş mücadelesine karşılaşma öncesinde TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, ilk düdükle birlikte Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çeyrek final ilk maçı 0-0 bitmişti ama öncesinde oynadıkları 5 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

- Sivasspor bu sezon iç sahada 13 resmi maça çıktı, sadece 1 kez kaybetti! (9 galibiyet)

- Tamer Tuna ile birlikte Antalyaspor 7 resmi maçta 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Sivasspor galibiyeti!

Üyelerin %67'den fazlası Yiğidolar'ın rövanşı 90 dakika içinde kazanacağını düşünüyor. %5'lik kesim de "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...

Tam 5 maçtır kazanamayan Sivasspor, devre arasında Yasin Öztekin ve Claudemir gibi her takımda iş yapma potansiyeli olan hamlelere rağmen bir türlü istediği sonuçları elde edemedi.

Hafta sonu tartışmalı Başakşehir mücadelesinde 1 puan alsalar da kazanmaya aday bir performans ortaya koydular. Sıkışık fikstür yüzünden Rıza Çalımbay’ın eli kolu bağlı olsa da bu maçta kırılgan rakibi karşısında fırsatı kaçırmak istemeyeceklerdir.

Antalyaspor’un savunması berbat durumda. Bu maçta da tur adına çok şansları olduğunu düşünmüyorum.

Ligdeki kritik Trabzonspor sınavı öncesinde moral de kazanmak isteyen Sivasspor, evinde galip gelerek tur biletini alacaktır. "MS1" öneriyorum.



